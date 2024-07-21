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Повітряні сили показали роботу зенітників по дронах на півдні України

Україна, Неділя 21 липня 2024 16:11
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Повітряні сили показали роботу зенітників по дронах на півдні України Фото: в Повітряних силах показали, як військові відбивали ворожі дрони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові щоденно захищають Україну від ворожих атак. Ця ніч не стала винятком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.

За словами Олещука, на відео продемонстрована бойова робота зенітних ракетних підрозділів Повітряних сил на південному напрямку вночі 21 липня 2024 року.

"Дякую воїнам зенітної ракетної бригади за влучність та результат!", - наголосив командувач Повітряних сил.

Нагадаємо, ми повідомляли, що за останню добу російські окупанти втратили в Україні більше тисячі солдатів. Детальніше про втрати серед техніки та особового складу РФ, можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, Генштаб повідомив, що Росія зосереджує свої сили на одному з напрямків.

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