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Майже 1200 окупантів та 31 автомобіль. Генштаб поновив втрати Росії в Україні

Субота 16 березня 2024 07:53
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Майже 1200 окупантів та 31 автомобіль. Генштаб поновив втрати Росії в Україні Фото: Генштаб поновив втрати Росії в Україні (Getty Images)
Автор: Владислав Прийменко

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи 16 березня становлять 1160 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 429 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 автомобіль, 26 артсистем та 24 ББМ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 429 580 (+1160) осіб ліквідовано;
  • танків - 6779 (+21) од.;
  • бойових броньованих машин - 12 973 (+24) од.;
  • артилерійських систем - 10 606 (+26) од.;
  • РСЗВ - 1017 од.;
  • засоби ППО - 719 (+2) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8268 (+14) од.;
  • крилаті ракети - 1922 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14 024 (+31) од.;
  • спеціальна техніка - 1712 (+1) од.

Майже 1200 окупантів та 31 автомобіль. Генштаб поновив втрати Росії в Україні

Ситуація на фронті

За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ контролюють висоти на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки та Очеретино, що ускладнює просування Росії в цьому районі.

В Україні на фронті протягом доби сталося 78 бойових зіткнень. Авіація завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.

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