Майже 1200 окупантів та 31 автомобіль. Генштаб поновив втрати Росії в Україні
Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи 16 березня становлять 1160 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 429 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 автомобіль, 26 артсистем та 24 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 429 580 (+1160) осіб ліквідовано;
- танків - 6779 (+21) од.;
- бойових броньованих машин - 12 973 (+24) од.;
- артилерійських систем - 10 606 (+26) од.;
- РСЗВ - 1017 од.;
- засоби ППО - 719 (+2) од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8268 (+14) од.;
- крилаті ракети - 1922 (+2) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14 024 (+31) од.;
- спеціальна техніка - 1712 (+1) од.
Ситуація на фронті
За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ контролюють висоти на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки та Очеретино, що ускладнює просування Росії в цьому районі.
В Україні на фронті протягом доби сталося 78 бойових зіткнень. Авіація завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.