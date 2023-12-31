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Військові з FPV-дронів знищили міномети, БТР та живу силу окупантів (відео)

Фото: військові з FPV-дронів знищили окупантів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України за допомогою FPV-дронів ліквідували техніку та живу силу окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ Збройних сил України.

За даними Сухопутних військ, українськими військовими з FPV дронів було знищено:

  • 1 міномет 120мм;
  • 1 міномет 82мм "Васильок";
  • 1 рапіра 100мм; 
  • 1 БТР 82;

 

Крім цього, було ліквідовано близько 20 осіб особового складу.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 30 грудня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 359 230 військових.

У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 486 терористів й знищили 83 одиниці техніки ворога, зокрема:

  • 8 танків;
  • 7 ББМ;
  • й не тільки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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