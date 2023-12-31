Військові з FPV-дронів знищили міномети, БТР та живу силу окупантів (відео)

За даними Сухопутних військ, українськими військовими з FPV дронів було знищено:

1 міномет 120мм;

1 міномет 82мм "Васильок";

1 рапіра 100мм;

1 БТР 82;

Крім цього, було ліквідовано близько 20 осіб особового складу.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 30 грудня, українські воїни ліквідували ще 960 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 359 230 військових.

У тому ж числі протягом доби на Таврійському напрямку наші воїни ліквідували 486 терористів й знищили 83 одиниці техніки ворога, зокрема:

8 танків;

7 ББМ;

й не тільки.

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