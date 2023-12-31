Военные с FPV-дронов уничтожили минометы, БТР и живую силу оккупантов (видео)

По данным Сухопутных войск, украинскими военными из FPV дронов были уничтожены:

1 миномет 120мм;

1 миномет 82мм "Васильок";

1 рапира 100мм;

1 БТР 82;

Кроме этого, было ликвидировано около 20 человек личного состава.

Потери России в войне

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 30 декабря, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 359230 военных.

В том числе в течение суток на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 486 террористов и уничтожили 83 единицы техники врага, в частности:

8 танков;

7 ББМ;

и не только.

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