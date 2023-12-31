Военные с FPV-дронов уничтожили минометы, БТР и живую силу оккупантов (видео)

Военные Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дронов ликвидировали технику и живую силу оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
По данным Сухопутных войск, украинскими военными из FPV дронов были уничтожены:
Кроме этого, было ликвидировано около 20 человек личного состава.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил, за прошедшие сутки, 30 декабря, украинские воины ликвидировали еще 960 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 359230 военных.
В том числе в течение суток на Таврическом направлении наши воины ликвидировали 486 террористов и уничтожили 83 единицы техники врага, в частности:
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