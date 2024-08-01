Військові про втрати Росії за липень: понад 35 тисяч окупантів та 300 танків

Нагадаємо також, що лише за останню добу окупанти втратили на війні в Україні більше як тисячу солдатів і 42 бойові броньовані машини.

Ми повідомляли, що за даними ISW, наразі російські війська активно просуваються на кількох напрямках в Донецькій та Запорізькій областях.

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