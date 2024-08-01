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Військові про втрати Росії за липень: понад 35 тисяч окупантів та 300 танків

Фото: росіяни втратили понад 35 тисяч солдатів за минулий місяць (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

За минулий місяць українські військові знищили більше як 35 тисяч російських окупантів. Мало того, за місяць було ліквідовано 300 танків РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

"У липні 2024 року втрати противника склали близько 35680 осіб особового складу", - заявив Павлюк.

Також підрозділами Сил оборони України знищено 6320 одиниць озброєння та військової техніки російських військ:

  • 300 танків;
  • 653 бойових броньованих машини;
  • 1520 артилерійських систем;
  • 21 РСЗВ;
  • 33 засоби ППО;
  • 2103 одиниці автотехніки;
  • одиниць спецтехніки.

"Окрім цього, наші захисники збили три літаки, а також 1348 БпЛА та 74 ворожі ракети", - додав він.

 

Нагадаємо також, що лише за останню добу окупанти втратили на війні в Україні більше як тисячу солдатів і 42 бойові броньовані машини.

Ми повідомляли, що за даними ISW, наразі російські війська активно просуваються на кількох напрямках в Донецькій та Запорізькій областях.

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