Военные о потерях России за июль: более 35 тысяч оккупантов и 300 танков

Напомним также, что только за последние сутки оккупанты потеряли на войне в Украине более тысячи солдат и 42 боевых бронированных машин.

Мы сообщали, что по данным ISW, сейчас российские войска активно продвигаются по нескольким направлениям в Донецкой и Запорожской областях.

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