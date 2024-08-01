RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Военные о потерях России за июль: более 35 тысяч оккупантов и 300 танков

Фото: россияне потеряли более 35 тысяч солдат за прошлый месяц (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

За прошлый месяц украинские военные уничтожили более 35 тысяч российских оккупантов. Более того, за месяц было ликвидировано 300 танков РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

"В июле 2024 года потери противника составили около 35 680 человек личного состава", - заявил Павлюк.

Также подразделениями Сил обороны Украины уничтожены 6320 единиц вооружения и военной техники российских войск:

  • 300 танков;
  • 653 боевых бронированных машин;
  • 1520 артиллерийских систем;
  • 21 РСЗО;
  • 33 средства ПВО;
  • 2103 единицы автотехники;
  • единиц спецтехники.

"Кроме этого, наши защитники сбили три самолета, а также 1348 БпЛА и 74 вражеских ракета", - добавил он.

 

Напомним также, что только за последние сутки оккупанты потеряли на войне в Украине более тысячи солдат и 42 боевых бронированных машин.

Мы сообщали, что по данным ISW, сейчас российские войска активно продвигаются по нескольким направлениям в Донецкой и Запорожской областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВойна России против УкраиныОккупанты