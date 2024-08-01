Військові про втрати Росії за липень: понад 35 тисяч окупантів та 300 танків

За минулий місяць українські військові знищили більше як 35 тисяч російських окупантів. Мало того, за місяць було ліквідовано 300 танків РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Павлюка.

"Окрім цього, наші захисники збили три літаки, а також 1348 БпЛА та 74 ворожі ракети", - додав він.

"У липні 2024 року втрати противника склали близько 35680 осіб особового складу", - заявив Павлюк.

Нагадаємо також, що лише за останню добу окупанти втратили на війні в Україні більше як тисячу солдатів і 42 бойові броньовані машини.

Ми повідомляли, що за даними ISW, наразі російські війська активно просуваються на кількох напрямках в Донецькій та Запорізькій областях.

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