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Военные о потерях России за июль: более 35 тысяч оккупантов и 300 танков

Украина, Четверг 01 августа 2024 17:16
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Военные о потерях России за июль: более 35 тысяч оккупантов и 300 танков Фото: россияне потеряли более 35 тысяч солдат за прошлый месяц (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

За прошлый месяц украинские военные уничтожили более 35 тысяч российских оккупантов. Более того, за месяц было ликвидировано 300 танков РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

"В июле 2024 года потери противника составили около 35 680 человек личного состава", - заявил Павлюк.

Также подразделениями Сил обороны Украины уничтожены 6320 единиц вооружения и военной техники российских войск:

  • 300 танков;
  • 653 боевых бронированных машин;
  • 1520 артиллерийских систем;
  • 21 РСЗО;
  • 33 средства ПВО;
  • 2103 единицы автотехники;
  • единиц спецтехники.

"Кроме этого, наши защитники сбили три самолета, а также 1348 БпЛА и 74 вражеских ракета", - добавил он.

Напомним также, что только за последние сутки оккупанты потеряли на войне в Украине более тысячи солдат и 42 боевых бронированных машин.

Мы сообщали, что по данным ISW, сейчас российские войска активно продвигаются по нескольким направлениям в Донецкой и Запорожской областях.

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