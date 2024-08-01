Военные о потерях России за июль: более 35 тысяч оккупантов и 300 танков

За прошлый месяц украинские военные уничтожили более 35 тысяч российских оккупантов. Более того, за месяц было ликвидировано 300 танков РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александра Павлюка.

"Кроме этого, наши защитники сбили три самолета, а также 1348 БпЛА и 74 вражеских ракета", - добавил он.

"В июле 2024 года потери противника составили около 35 680 человек личного состава", - заявил Павлюк.

Напомним также, что только за последние сутки оккупанты потеряли на войне в Украине более тысячи солдат и 42 боевых бронированных машин.

Мы сообщали, что по данным ISW, сейчас российские войска активно продвигаются по нескольким направлениям в Донецкой и Запорожской областях.

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