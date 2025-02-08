ua en ru
Сб, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Дональд Трамп Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Військові вперше показали IRIS-T SLS в Україні, фахівці помітили цікаву деталь

Україна, Субота 08 лютого 2025 18:51
UA EN RU
Військові вперше показали IRIS-T SLS в Україні, фахівці помітили цікаву деталь Фото: військові вперше показали IRIS-T SLS (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Перші зенітні ракетні комплекси IRIS-T SLS були поставлені в Україну ще у 2022 році. Однак сьогодні вперше їх показали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence Express.

Повітряне командування "Захід" сьогодні, 8 лютого, опублікувало розповідь про один з бойових епізодів, в якому екіпажу німецького зенітного ракетного комплексу IRIS-T вдалося збити російську крилату ракету типу Х-101.

У ПК "Захід" також оприлюднили фото зенітного ракетного комплексу IRIS-T, що стало фактично першою офіційною демонстрацією цього ЗРК саме у версії ближньої дії.На зображенні може бути: текстФото: військові вперше показали IRIS-T SLS (facebook.com)

Однак, найцікавіше в оприлюдненому зображенні - це той факт, що пускова під чотири ракети базується на шасі вантажного автомобіля від Iveco типу Eurocargo з колісною формулою 4×4.

Для розуміння, у 2018 році виробник систем IRIS-T - німецька оборонна компанія Diehl Defence - демонструвала версію SLS (Surface Launched Standard) на базі гусеничного шасі Bv 410 з інтегрованим радаром Saab Giraffe 1X.

Роком пізніше шведська армія показувала свій IRIS-T SLS під позначенням Luftvärnsrobotsystem 98 (lvrbs 98) на базі машини Eldenhet 98, це спеціалізована версія того ж Bv 410, і також без інтегрованої РЛС.

Зауважимо, що Україна має на озброєнні відразу кілька сучасних комплексів ППО. Зокрема в жовтні минулого року українські захисники показали в роботі систему IRIS-T.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
Українські воїни знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку
Українські воїни знищили російський Су-25 на Торецькому напрямку
DAILY
"Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ви для РФ витратний матеріал". Як ФСБ вербують "підривників" ТЦК і що чекає на терористів