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Военные впервые показали IRIS-T SLS в Украине, специалисты заметили интересную деталь

Украина, Суббота 08 февраля 2025 18:51
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Военные впервые показали IRIS-T SLS в Украине, специалисты заметили интересную деталь Фото: военные впервые показали IRIS-T SLS (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Первые зенитные ракетные комплексы IRIS-T SLS были поставлены в Украину еще в 2022 году. Однако сегодня впервые их показали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence Express.

Воздушное командование "Запад" сегодня, 8 февраля, опубликовало рассказ об одном из боевых эпизодов, в котором экипажу немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T удалось сбить российскую крылатую ракету типа Х-101.

В ПК "Запад" также обнародовали фото зенитного ракетного комплекса IRIS-T, что стало фактически первой официальной демонстрацией этого ЗРК именно в версии ближнего действия.На зображенні може бути: текстФото: военные впервые показали IRIS-T SLS (facebook.com)

Однако, самое интересное в обнародованном изображении - это тот факт, что пусковая под четыре ракеты базируется на шасси грузового автомобиля от Iveco типа Eurocargo с колесной формулой 4×4.

Для понимания, в 2018 году производитель систем IRIS-T - немецкая оборонная компания Diehl Defence - демонстрировала версию SLS (Surface Launched Standard) на базе гусеничного шасси Bv 410 с интегрированным радаром Saab Giraffe 1X.

Годом позже шведская армия показывала свой IRIS-T SLS под обозначением Luftvärnsrobotsystem 98 (lvrbs 98) на базе машины Eldenhet 98, это специализированная версия того же Bv 410, и также без интегрированной РЛС.

Заметим, что Украина имеет на вооружении сразу несколько современных комплексов ПВО. В частности в октябре прошлого года украинские защитники показали в работе систему IRIS-T.

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