Найсучасніша система в арсеналі. Повітряні сили показали, як працює IRIS-T

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

Як зазначають військові, Nasams та IRIS-T - це перші західні зенітні ракетні системи середньої дальності, які почали захищати критичну інфраструктуру України від масованих атак ворога.

"Сьогодні в Повітряних силах чимало батарей Nasams та IRIS-T, які поступово стають на озброєння та поетапно витісняють морально та фізично застарілі ЗРК радянського виробництва", - йдеться у повідомленні.

IRIS-T - німецька система, здатна знищувати усі аеродинамічні цілі в радіусі до 40 км. Повітряні сили ЗСУ зазначають, що це найсучасніший зенітний ракетний комплекс в їх арсеналі.

"Комплекс досить потужний з високою ефективністю знищення цілей. Ми дуже вдячні закордонним партнерам за надану допомогу, за те, що ми можемо захищати свою державу у такий непростий час і використовувати такі сучасні зенітно-ракетні комплекси, які прийшли за зміну нашим застарілим комплексам", - сказав командир зенітного ракетного дивізіону.