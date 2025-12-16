Військові витрати Росії зросли майже вчетверо з 2021 року, - розвідка

За даними розвідки, утримання війни обходиться Росії в 1,32 трлн рублів на місяць (близько 16,6 млрд доларів), або 43,4 млрд рублів на день (близько 546 млн доларів), що еквівалентно 1,9 млрд рублів на годину (близько 23,9 млн доларів). На фінансування війни Кремль спрямовує 44% усіх податкових надходжень федерального бюджету і 39% його загальних витрат.

При цьому в СЗРУ уточнили, що загальна вартість війни проти України для російських платників податків досягла 42,343 трлн рублів (приблизно 542 млрд доларів).

Ця сума порівнянна з 24 річними бюджетами всієї системи вищої освіти Росії, 22 роками федеральних витрат на охорону здоров'я або майже 80 річними бюджетами великих регіонів, як-от Свердловська область або Краснодарський край.

Незважаючи на зростання оборонного виробництва, російський військово-промисловий комплекс залишається структурно схожим з радянською моделлю: він споживає ресурси, але не дає економічної віддачі. Поточна динаміка вказує на перетворення ВПК на "чорну діру" для бюджету, яка витісняє цивільні інвестиції, обмежує технологічний розвиток і посилює довгострокові фіскальні ризики.

"Такий дисбаланс вказує на те, що російська економіка рухається не за логікою індустріального розвитку або модернізації, а за логікою виживання військового бюджету, який дедалі агресивніше поглинає ресурси, необхідні для довгострокового економічного зростання", - зазначили в розвідці.