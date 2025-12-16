Военные расходы России выросли почти вчетверо с 2021 года, - разведка

По данным разведки, содержание войны обходится России в 1,32 трлн рублей в месяц (около 16,6 млрд долларов), или 43,4 млрд рублей в день (около 546 млн долларов), что эквивалентно 1,9 млрд рублей в час (около 23,9 млн долларов). На финансирование войны Кремль направляет 44% всех налоговых поступлений федерального бюджета и 39% его общих расходов.

При этом в СВРУ уточнили, что общая стоимость войны против Украины для российских налогоплательщиков достигла 42,343 трлн рублей (примерно 542 млрд долларов).

Эта сумма сопоставима с 24 годовыми бюджетами всей системы высшего образования России, 22 годами федеральных расходов на здравоохранение или почти 80 годовыми бюджетами крупных регионов, таких как Свердловская область или Краснодарский край.

Несмотря на рост оборонного производства, российский военно-промышленный комплекс остается структурно схожим с советской моделью: он потребляет ресурсы, но не дает экономической отдачи. Текущая динамика указывает на превращение ВПК в "черную дыру" для бюджета, которая вытесняет гражданские инвестиции, ограничивает технологическое развитие и усиливает долгосрочные фискальные риски.

"Такой дисбаланс указывает на то, что российская экономика движется не по логике индустриального развития или модернизации, а по логике выживания военного бюджета, все более агрессивно поглощающего ресурсы, необходимые для долгосрочного экономического роста", - отметили в разведке.