Військові витрати Росії вперше скоротяться з початку війни: на скільки поменшають

Росія, Четвер 25 вересня 2025 00:10
Військові витрати Росії вперше скоротяться з початку війни: на скільки поменшають Ілюстративне фото: Росія скорочує витрати на війну (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Витрати на національну оборону Росії впадуть майже на трильйон рублів: до 12,6 трильйона рублів (150,5 мільярда доларів) у 2026 році з 13,5 трильйона рублів у 2025 році.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на Reuters.

У середу, 24 вересня, уряд РФ схвалив новий проект бюджету на 2026 рік, який деякі кремлівські чиновники назвали "бюджетом воєнного часу". Також оголосив оновлені дані на 2025 рік, згідно з якими очікується економічне зростання в 1% порівняно з 4,3% минулого року.

Відповідно до документів Міністерства фінансів РФ, витрати на національну оборону впадуть до 12,6 трильйона рублів (150,5 мільярда доларів) у 2026 році з 13,5 трильйона рублів у 2025 році, що було найвищим показником за часів пострадянського періоду.

У 2025 році дефіцит прогнозується на рівні 2,6% від національного виробництва, що є найвищим показником з початку війни Росії проти України і перевищує попередній план на 53%.

Міністерство фінансів заявило, що проєкт бюджету на 2026 рік є "збалансованим та сталим", водночас забезпечує "фінансову підтримку потреб країни в галузі оборони та безпеки", пише Reuters.

Гроші РФ на продовження війни

Як раніше писало РБК-Україна, міністерство фінансів Росії запропонувало підвищити ставку податку на додану вартість із 20% до 22% із 2026 року. Це дасть змогу профінансувати військові витрати на четвертому році війни проти України.

Володимир Путін минулого тижня дав сигнал, що готовий до зростання окремих податків заради покриття дефіциту під час війни.

Витрати Росії на війну у 2024 році склали 149 млрд доларів.

Скільки Україна витрачає на війну

За даними Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI), Україна несе найбільше військове навантаження у світі: 34% ВВП у 2024 році. Україна витратила 65 млрд доларів своїх грошей і отримала допомогу на 60 млрд доларів.

