Військові витрати Росії вперше скоротяться з початку війни: на скільки поменшають

Витрати на національну оборону Росії впадуть майже на трильйон рублів: до 12,6 трильйона рублів (150,5 мільярда доларів) у 2026 році з 13,5 трильйона рублів у 2025 році.

У середу, 24 вересня, уряд РФ схвалив новий проект бюджету на 2026 рік, який деякі кремлівські чиновники назвали " бюджетом воєнного часу". Також оголосив оновлені дані на 2025 рік, згідно з якими очікується економічне зростання в 1% порівняно з 4,3% минулого року.

Відповідно до документів Міністерства фінансів РФ, витрати на національну оборону впадуть до 12,6 трильйона рублів (150,5 мільярда доларів) у 2026 році з 13,5 трильйона рублів у 2025 році, що було найвищим показником за часів пострадянського періоду.

У 2025 році дефіцит прогнозується на рівні 2,6% від національного виробництва, що є найвищим показником з початку війни Росії проти України і перевищує попередній план на 53%.