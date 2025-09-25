ua en ru
Чт, 25 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Военные расходы России впервые сократятся с начала войны: на сколько уменьшатся

Россия, Четверг 25 сентября 2025 00:10
UA EN RU
Военные расходы России впервые сократятся с начала войны: на сколько уменьшатся Иллюстративное фото: Россия сокращает расходы на войну (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Расходы на национальную оборону России упадут почти на триллион рублей: до 12,6 триллиона рублей (150,5 миллиарда долларов) в 2026 году с 13,5 триллиона рублей в 2025 году.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В среду, 24 сентября, правительство РФ одобрило новый проект бюджета на 2026 год, который некоторые кремлевские чиновники назвали "бюджетом военного времени", и объявило обновленные данные на 2025 год, согласно которым ожидается экономический рост в 1% по сравнению с 4,3% в прошлом году.

Согласно документам Министерства финансов РФ, расходы на национальную оборону упадут до 12,6 триллиона рублей (150,5 миллиарда долларов) в 2026 году с 13,5 триллиона рублей в 2025 году, что было самым высоким показателем во времена постсоветского периода.

В 2025 году дефицит прогнозируется на уровне 2,6% от национального производства, что является самым высоким показателем с начала войны России против Украины и превышает предыдущий план на 53%.

Министерство финансов заявило, что проект бюджета на 2026 год является "сбалансированным и устойчивым", при этом обеспечивает "финансовую поддержку потребностей страны в области обороны и безопасности", пишет Reuters.

Деньги РФ на продолжение войны

Как ранее писало РБК-Украина, министерство финансов России предложило повысить ставку налога на добавленную стоимость с 20% до 22% с 2026 года. Это позволит профинансировать военные расходы на четвертом году войны против Украины.

Владимир Путин на прошлой неделе дал сигнал, что готов к росту отдельных налогов ради покрытия дефицита во время войны.

Расходы России на войну в 2024 году составили 149 млрд долларов.

Сколько Украина тратит на войну

По данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Украина несет наибольшую военную нагрузку в мире: 34% ВВП в 2024 году. Украина потратила 65 млрд долларов своих денег и получила помощь на 60 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
Новости
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
"У нас нет толстых ракет для парадов". Зеленский обвинил Россию в гонке вооружений
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"