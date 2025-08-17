Військові виплати 2025: Міноборони показало, з чого складається дохід та бонуси
Міністерство оборони України оновило онлайн-довідник про виплати військовим, де кожен зможе дізнатися про оклади, додаткові винагороди та соцгарантії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Facebook ВМС ЗС України.
Відтепер кожен військовослужбовець матиме можливість на одному сайті дізнатися, з чого складається його дохід, як він розраховується та які існують додаткові винагороди.
В Міеоборони зазначили, що щомісячне грошове забезпечення включає:
- посадовий оклад;
- оклад за військовим званням;
- надбавку за вислугу років.
При цьому розмір окладу залежить від посади, звання, стажу та умов служби.
Одноразові виплати при укладенні першого контракту у 2025 році становлять: рядовий склад - 24 224 грн (3 роки), сержанти та старшини - 27 252 грн (3+ роки), офіцери - 30 280 грн (1+ рік).
Додаткові винагороди передбачають:
-
100 тис. грн - за службу на передовій до ротного опорного пункту;
-
70 тис. грн - за виконання бойових завдань протягом 30 днів;
-
50 тис. грн - служба в підрозділах військового управління на передовій;
-
30 тис. грн - за спецзавдання, розмінування, ППО та інтенсивну підготовку.
Для поранених військових передбачено щомісячне забезпечення за посадою (не менше 20 100 грн) та додатково 100 тис. грн на лікування та відновлення протягом до 4 місяців.
Соціальні гарантії включають щорічну допомогу на оздоровлення (у розмірі місячного забезпечення), збереження всіх виплат та 100 тис. грн родині у разі полону чи зникнення безвісти, а у разі загибелі — 15 млн грн родині.
Деталі та калькулятор розрахунку доступні на social.mil.gov.ua.
Ситуація на фронті
Зауважимо, що раніше сьогодні, 16 серпня, Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що на Північно-Слобожанському напрямку окупанти намагалися переправити гармату вантажівкою через річку по підірваному мосту.
Однак окупантам це не вдалось, бо українські бійці були оперативніші.
Нагадаємо також, що за останню добу російські війська зазнали значних втрат у боях проти України, а їх чисельність зменшилась на понад 1000 солдатів.