Військові видатки України виявилися більшими: чи очікувати підвищення податків

"Якщо говорити про наші поточні бюджетні потреби, то так, це правда, що нам довелося витратити додаткову частину існуючого бюджету на військові цілі через певні військові обставини. Я не хочу вдаватися в деталі чи конкретику, чому саме це сталося", - сказав він.

Марченко зазначив, що війковий бюджет на цей рік "суттєвий" і практично такий самий, як і минулого.

"Але ми не могли передбачити всі можливі військові ризики, які зараз реалізувалися. Саме тому наші військові витрати цього кварталу та попереднього кварталу значно вищі, ніж ми планували спочатку", - розповів міністр.

Водночас Марченко не бачить в цьому "жодних проблем". "Я вважаю, що ми достатньо спроможні покрити ці додаткові військові витрати", - сказав він.

Зміни до бюджету

Марченко заявив, що питання полягає в термінах ухвалення додаткового бюджету. "Наразі я не готовий сказати, що це відбудеться найближчим часом. Ймовірно, це станеться в другій половині року. У Міністерства оборони є достатньо ресурсів і підготовки, щоб забезпечити виконання своїх функцій до того часу", - сказав він.

Марченко поки що не готовий сказати, коли будуть зміни до бюджету, адже ситуація залишається досить непередбачуваною й нестабільною, особливо коли йдеться про військові витрати.

"Хочу повторити, що ситуація під контролем. Ми не бачимо жодних ризиків, пов’язаних із невиплатою військових витрат чи інших подібних проблем. Більше того, ми повністю спроможні покрити всі військові витрати. Ми маємо достатній резерв доходів і внутрішніх ресурсів, щоб зробити це без додаткового підвищення податків", - заявив міністр

У Мінфіні вважають, що зможуть профінансувати військові витрати за рахунок перевиконання плану з мобілізації доходів. "Також у нас є простір для маневру через внутрішні запозичення", - додав він.

Нагадаємо, в бюджеті-2025 на забезпечення Сил оборони у 2025 році передбачено понад 2,2 трлн гривень. У квітні в Мінфіні заявили, що інформація ЗМІ про загрозу виплат військовим не відповідає дійсності.