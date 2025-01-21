Військові вакансії: яких фахівців шукають найчастіше та скільки їм платять

Платформа підсумувала результати співпраці з Міністерством оборони України за рік після підписання меморандуму. За цей час отримали десятки тисяч відгуків на військові вакансії, які були розміщені в рамках підтримки Сил оборони України.

Які вакансії найбільш популярні

Найбільша кількість пропозицій роботи у військовій сфері зосереджена у найбільших регіонах країни: Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Львівській областях.

Серед найзатребуваніших професій: водії, стрільці, оператори БпЛА, командири та медики.

Українці найактивніше відгукуються на вакансії служби в підрозділах протиповітряної оборони (ППО), кухарів, а також операторів FPV-дронів і БпЛА.

Заробітна плата військових

Середня заробітна плата військовослужбовців в Україні становить 70 000 гривень. Проте рівень оплати залежить від спеціальності. Наприклад, у підрозділах ППО пропонують 60 тисяч гривень, а інструктори та бухгалтери отримують близько 35-36 тисяч гривень.

Зарплати у Силах оборони України (інфографіка – OLX Робота)

Для людей зі статусом учасників бойових дій (УБД) медіанна зарплата становить 19 800 гривень, що відповідає середньому рівню по країні. Найвищі зарплати для цієї категорії спостерігаються у західних регіонах:

Львівська область – 22 600 гривень,

Волинська область – 22 500 гривень,

Закарпатська область – 22 250 гривень.

У центральних регіонах, таких як Черкаська та Кіровоградська області, середня зарплата складає 17 500 гривень, що є найнижчим показником.