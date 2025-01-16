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Робота в умовах війни: у яких регіонах пенсіонерам та УБД пропонують найбільші зарплати

Четвер 16 січня 2025 16:05
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Робота в умовах війни: у яких регіонах пенсіонерам та УБД пропонують найбільші зарплати Фото: Робота в Україні (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Впродовж 2024 року рівень зарплат в Україні помітно виріс. Станом на січень 2025 року розмір середньої зарплати становить 23 тисячі гривень. Рік тому він був на рівні 18 тисяч гривень. Однак в оголошеннях про роботу пенсіонерам, людям з інвалідністю, жінкам у декреті, УБД та студентам пропонують заробітну плату нижче середньої.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.

За даними аналітиків, медіанна заробітна плата по вакансіях для пенсіонерів становить 17 000 грн, що на 15% менше середнього рівня по Україні. Найвищу зарплату для людей пенсійного віку пропонують на заході країни, де вона перевищує 20 000 грн, тоді як в центрі та фронтових регіонах суми значно менші.

Робота в умовах війни: у яких регіонах пенсіонерам та УБД пропонують найбільші зарплати

Рівень зарплат для пенсіонерів (інфографіка OLX Робота)

Для осіб з інвалідністю медіанна зарплата на рівні 18 200 грн, що на 9% менше середньої по Україні. Ситуація з регіональними зарплатами аналогічна – більше пропонують на заході, а менше – у центральних і східних областях.

Робота в умовах війни: у яких регіонах пенсіонерам та УБД пропонують найбільші зарплати

Рівень зарплат для людей з інвалідністю (інфографіка - OLX Робота)

В категорії вакансій для жінок у декреті медіанна зарплата складає 16 400 грн, що на 18% менше за середній рівень по країні. Найвищі зарплати надані у Запорізькій (20 750 грн), Київській та Одеській (19 500 грн), а також у Львівській (19 000 грн) областях.

Робота в умовах війни: у яких регіонах пенсіонерам та УБД пропонують найбільші зарплати

Рівень зарплат для жінок у декреті (інфографіка OLX Робота)

Для учасників бойових дій (УБД) медіанна зарплата досягає 19 800 грн, що є близьким до середнього рівня по Україні. Найбільше зацікавлені у працівниках з таким статусом на заході країни, де пропонують 22 000 грн, а в центральних та південних областях зарплата складає 17 500 грн.

Робота в умовах війни: у яких регіонах пенсіонерам та УБД пропонують найбільші зарплати

Рівень зарплат для людей зі статусом УБД (інфографіка OLX Робота)

Для студентів медіанна зарплата по Україні становить 17 400 грн, що на 13% менше середнього окладу по країні. Найвищі пропозиції студентам надаються в Київській та Львівській областях (20 000 грн), а в Сумській, Житомирській та Чернігівській – нижче середнього рівня.

Робота в умовах війни: у яких регіонах пенсіонерам та УБД пропонують найбільші зарплати

Рівень зарплат для студентів (інфографіка OLX Робота)

Нагадаємо, РБК-Україна раніше писало, що в Україні на 31% зріс попит на працівників для віддаленої роботи. Водночас попит на такі вакансії протягом року знизився.

Також ми розповідали, як в Україні можна знайти тимчасову роботу та які вакансії пропонують.

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