Военные вакансии: каких специалистов ищут чаще всего и сколько им платят

В Украине в течение 2024 года появилось десятки тысяч откликов на военные вакансии. Больше всего предложений сосредоточено в крупнейших регионах Украины, а средняя зарплата военнослужащих достигает 70 тысяч гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.
Платформа подытожила результаты сотрудничества с Министерством обороны Украины за год после подписания меморандума. За это время получили десятки тысяч откликов на военные вакансии, которые были размещены в рамках поддержки Сил обороны Украины.
Наибольшее количество предложений работы в военной сфере сосредоточено в крупнейших регионах страны: Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях.
Среди самых востребованных профессий: водители, стрелки, операторы БпЛА, командиры и медики.
Украинцы активнее всего откликаются на вакансии службы в подразделениях противовоздушной обороны (ПВО), поваров, а также операторов FPV-дронов и БпЛА.
Средняя заработная плата военнослужащих в Украине составляет 70 000 гривен. Однако уровень оплаты зависит от специальности. Например, в подразделениях ПВО предлагают 60 тысяч гривен, а инструкторы и бухгалтеры получают около 35-36 тысяч гривен.
Зарплаты в Силах обороны Украины (инфографика - OLX Работа)
Для людей со статусом участников боевых действий (УБД) медианная зарплата составляет 19 800 гривен, что соответствует среднему уровню по стране. Самые высокие зарплаты для этой категории наблюдаются в западных регионах:
В центральных регионах, таких как Черкасская и Кировоградская области, средняя зарплата составляет 17 500 гривен, что является самым низким показателем.
Ранее РБК-Украина писало, что в течение 2024 года в Украине наблюдался существенный рост уровня заработных плат. На начало 2025 года средняя зарплата достигла 23 тысяч гривен, тогда как год назад этот показатель составлял 18 тысяч гривен. В то же время в вакансиях для пенсионеров, людей с инвалидностью, женщин в декретном отпуске, участников боевых действий и студентов зарплаты преимущественно остаются ниже среднего уровня.
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