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Військові вакансії: яких фахівців шукають найчастіше та скільки їм платять

Вівторок 21 січня 2025 14:52
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Військові вакансії: яких фахівців шукають найчастіше та скільки їм платять Фото: Український військовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні протягом 2024 року з’явилося десятки тисяч відгуків на військові вакансії. Найбільше пропозицій зосереджено в найбільших регіонах України, а середня зарплата військовослужбовців сягає 70 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.

Платформа підсумувала результати співпраці з Міністерством оборони України за рік після підписання меморандуму. За цей час отримали десятки тисяч відгуків на військові вакансії, які були розміщені в рамках підтримки Сил оборони України.

Які вакансії найбільш популярні

Найбільша кількість пропозицій роботи у військовій сфері зосереджена у найбільших регіонах країни: Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Львівській областях.

Серед найзатребуваніших професій: водії, стрільці, оператори БпЛА, командири та медики.

Українці найактивніше відгукуються на вакансії служби в підрозділах протиповітряної оборони (ППО), кухарів, а також операторів FPV-дронів і БпЛА.

Заробітна плата військових

Середня заробітна плата військовослужбовців в Україні становить 70 000 гривень. Проте рівень оплати залежить від спеціальності. Наприклад, у підрозділах ППО пропонують 60 тисяч гривень, а інструктори та бухгалтери отримують близько 35-36 тисяч гривень.

Військові вакансії: яких фахівців шукають найчастіше та скільки їм платять

Зарплати у Силах оборони України (інфографіка OLX Робота)

Для людей зі статусом учасників бойових дій (УБД) медіанна зарплата становить 19 800 гривень, що відповідає середньому рівню по країні. Найвищі зарплати для цієї категорії спостерігаються у західних регіонах:

  • Львівська область – 22 600 гривень,
  • Волинська область – 22 500 гривень,
  • Закарпатська область – 22 250 гривень.

У центральних регіонах, таких як Черкаська та Кіровоградська області, середня зарплата складає 17 500 гривень, що є найнижчим показником.

Раніше РБК-Україна писало, що протягом 2024 року в Україні спостерігалося суттєве зростання рівня заробітних плат. На початок 2025 року середня зарплата досягла 23 тисяч гривень, тоді як рік тому цей показник становив 18 тисяч гривень. Водночас у вакансіях для пенсіонерів, людей з інвалідністю, жінок у декретній відпустці, учасників бойових дій та студентів зарплати переважно залишаються нижчими за середній рівень.

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Зарплата в Україні Військовий
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