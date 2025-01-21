Військові вакансії: яких фахівців шукають найчастіше та скільки їм платять
В Україні протягом 2024 року з’явилося десятки тисяч відгуків на військові вакансії. Найбільше пропозицій зосереджено в найбільших регіонах України, а середня зарплата військовослужбовців сягає 70 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані OLX Робота.
Платформа підсумувала результати співпраці з Міністерством оборони України за рік після підписання меморандуму. За цей час отримали десятки тисяч відгуків на військові вакансії, які були розміщені в рамках підтримки Сил оборони України.
Які вакансії найбільш популярні
Найбільша кількість пропозицій роботи у військовій сфері зосереджена у найбільших регіонах країни: Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській та Львівській областях.
Серед найзатребуваніших професій: водії, стрільці, оператори БпЛА, командири та медики.
Українці найактивніше відгукуються на вакансії служби в підрозділах протиповітряної оборони (ППО), кухарів, а також операторів FPV-дронів і БпЛА.
Заробітна плата військових
Середня заробітна плата військовослужбовців в Україні становить 70 000 гривень. Проте рівень оплати залежить від спеціальності. Наприклад, у підрозділах ППО пропонують 60 тисяч гривень, а інструктори та бухгалтери отримують близько 35-36 тисяч гривень.
Зарплати у Силах оборони України (інфографіка – OLX Робота)
Для людей зі статусом учасників бойових дій (УБД) медіанна зарплата становить 19 800 гривень, що відповідає середньому рівню по країні. Найвищі зарплати для цієї категорії спостерігаються у західних регіонах:
- Львівська область – 22 600 гривень,
- Волинська область – 22 500 гривень,
- Закарпатська область – 22 250 гривень.
У центральних регіонах, таких як Черкаська та Кіровоградська області, середня зарплата складає 17 500 гривень, що є найнижчим показником.
Раніше РБК-Україна писало, що протягом 2024 року в Україні спостерігалося суттєве зростання рівня заробітних плат. На початок 2025 року середня зарплата досягла 23 тисяч гривень, тоді як рік тому цей показник становив 18 тисяч гривень. Водночас у вакансіях для пенсіонерів, людей з інвалідністю, жінок у декретній відпустці, учасників бойових дій та студентів зарплати переважно залишаються нижчими за середній рівень.
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