Военные вакансии: каких специалистов ищут чаще всего и сколько им платят

В Украине в течение 2024 года появилось десятки тысяч откликов на военные вакансии. Больше всего предложений сосредоточено в крупнейших регионах Украины, а средняя зарплата военнослужащих достигает 70 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Платформа подытожила результаты сотрудничества с Министерством обороны Украины за год после подписания меморандума. За это время получили десятки тысяч откликов на военные вакансии, которые были размещены в рамках поддержки Сил обороны Украины.

Какие вакансии наиболее популярны

Наибольшее количество предложений работы в военной сфере сосредоточено в крупнейших регионах страны: Киевской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской и Львовской областях.

Среди самых востребованных профессий: водители, стрелки, операторы БпЛА, командиры и медики.

Украинцы активнее всего откликаются на вакансии службы в подразделениях противовоздушной обороны (ПВО), поваров, а также операторов FPV-дронов и БпЛА.

Заработная плата военных

Средняя заработная плата военнослужащих в Украине составляет 70 000 гривен. Однако уровень оплаты зависит от специальности. Например, в подразделениях ПВО предлагают 60 тысяч гривен, а инструкторы и бухгалтеры получают около 35-36 тысяч гривен.

Зарплаты в Силах обороны Украины (инфографика - OLX Работа)

Для людей со статусом участников боевых действий (УБД) медианная зарплата составляет 19 800 гривен, что соответствует среднему уровню по стране. Самые высокие зарплаты для этой категории наблюдаются в западных регионах:

Львовская область - 22 600 гривен,

Волынская область - 22 500 гривен,

Закарпатская область - 22 250 гривен.

В центральных регионах, таких как Черкасская и Кировоградская области, средняя зарплата составляет 17 500 гривен, что является самым низким показателем.