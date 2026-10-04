Військові ТЦК потрапили у ДТП на Дніпропетровщині: у військоматі зробили заяву

У Кам'янському сталася ДТП за участю військовослужбовців районного ТЦК та СП. У відомстві наголошують, що подія не пов’язана з мобілізаційними заходами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.

Вони встановлюють усі обставини аварії та нададуть їй відповідну правову оцінку.

Внаслідок ДТП травмувався мотоцикліст. Його каретою швидкої допомоги доставили до лікувального закладу.

Нагадаємо, нещодавно на Волині місцевий житель спричинив аварію за участю службового авто групи оповіщення у селі Ворокомле.

Внаслідок зіткнення машина врізалася в електроопору, через що чотири військовослужбовці дістали травми та потрапили до лікарні.

Крім того, на Одещині водій районного ТЦК під час проведення мобілізаційних заходів наїхав на дворічну дитину та покинув місце пригоди.

Постраждалого хлопчика госпіталізували, а за фактом ДТП поліція розпочала слідчі дії.