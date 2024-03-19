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Військові США знищили ракети і безпілотники хуситів у Ємені

Фото: військові США атакували об'єкти хуситів на території Ємену (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У понеділок, 18 березня, військові США атакували підконтрольні хуситам райони Ємену. Внаслідок удару були знищені ракети, безпілотники і контейнери для зберігання зброї терористів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центрального командування Збройних сил США (CENTCOM) у соцмережі Х.

Зазначається, що військові знищили сім протикорабельних ракет, три безпілотники і три контейнери для зберігання зброї.

"Було визначено, що ця зброя представляє неминучу загрозу для торгових суден та кораблів ВМС США у регіоні", - йдеться у повідомленні.

У Командуванні зауважили, що ці заходи вживаються для захисту свободи судноплавства і забезпечення безпеки міжнародних вод для кораблів ВМС США і торговельних суден.

Атаки єменських хуситів

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими та балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та в Червоному морі. Перші напади почалися відразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Велика Британія вперше атакували ракетами військові об'єкти хуситів у Ємені. Відтоді західна коаліція регулярно завдає ударів по об'єктах терористів, але вони продовжують атакувати комерційні судна.

Зокрема, 16 березня хусити обстріляли танкер для перевезення зрідженого нафтового газу під прапором Маршаллових островів.

12 березня італійський есмінець Duilio знищив два безпілотники хуситів у Червоному морі в порядку реалізації принципу самооборони.

Того ж дня хусіти вдарили ракетами по контейнеровозу Pinocchio у Червоному морі. Він йшов під прапором Ліберії, що належить зареєстрованій у Сінгапурі компанії OM-MAR 5 INC.

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Ємен