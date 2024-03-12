ua en ru
Вт, 12 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Хусіти вдарили по контейнеровозу Pinocchio у Червоному морі.

Каїр, Вівторок 12 березня 2024 06:40
UA EN RU
Хусіти вдарили по контейнеровозу Pinocchio у Червоному морі. Фото: Хусіти вдарили по контейнеровозу Pinocchio у Червоному морі (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Контейнеровоз Pinocchio потрапив під обстріл хуситів у Червоному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військовий представник хуситів заявив рано вранці у вівторок по телебаченню, що угруповання завдало ракетного удару по контейнеровозу Pinocchio у Червоному морі. Вони описали судно як "американський корабель Pinocchio"

Згідно з загальнодоступними базами даних, Pinocchio - контейнеровоз під прапором Ліберії, який належить зареєстрованій в Сінгапурі компанії OM-MAR 5 INC.

Атаки хуситів на кораблі у Червоному морі

З листопада 2023 року єменські хусити почали регулярно атакувати дронами, крилатими та балістичними ракетами комерційні судна в Аденській затоці та в Червоному морі. Перші напади почалися відразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАС.

Раніше ми писали, що в Червоному морі вперше затонуло судно, яке атакували хусити.

Також ми повідомляли, що хусити атакували нафтовий танкер в Аденській затоці, що йде під американським прапором.

Хто такі хусити та чому вони нападають на кораблі – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Дрон атакував НПЗ у Нижньогородській області РФ: виникла велика пожежа
Дрон атакував НПЗ у Нижньогородській області РФ: виникла велика пожежа
DAILY
Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олександр Кубраков: Полякам не треба шукати ворогів в Україні, у нас з ними спільний ворог