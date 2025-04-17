Військові США масштабно вдарили по об'єктах хуситів у Ємені, - ЗМІ

Армія США офіційно не повідомляла про удари, але опублікувала фото та відео авіаносця та підготовки до рейдів проти єменських повстанців з підписом "24…7….".

Тим часом єменські повстанські медіа повідомили про понад десяток авіаударів, завданих 16 квітня по контрольованій хуситами столиці країни Сана. У відповідальності за удари вони звинуватили Сполучені Штати.

Підконтрольний хуситам телеканал Al-Masirah повідомив про "чотирнадцять авіаударів, здійснених унаслідок американської агресії, влучили по району Аль-Хафа в окрузі Ас-Сабін у столиці".

Також зазначається про удари у районі Хазм провінції Джауф.