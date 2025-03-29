США завдали масштабних авіаударів по Ємену: що відомо?

Авіація США здійснила масовану атаку по об’єктах хуситів у Ємені. Удари було здійсно по столиці Сані та інших регіонах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel та Центральне Командування Збройних сил США (CENTCOM).

Авіація США вранці у п'ятницю, 28 березня, вдарила по об'єктах на всій підконтрольній хуситам території Ємена, зокрема по районах столиці країни, Сани. Кількість ударів виявилася особливо інтенсивною, порівняно з попередніми днями кампанії, що розпочалася 15 березня.

За повідомленнями підконтрольних повстанцям ЗМІ, крім столиці, ударів було завдано по провінціях Аль-Джауф і Саада.

Внаслідок ударів у Сааді загинула одна людина, ще четверо отримали поранення. Видання SABA ідентифікує загиблого як цивільну особу. Повний масштаб руйнувань і ймовірних жертв наразі невідомий.

Центральне командування Збройних сил США оприлюднило відео операції:

Бойовики хуситів та їхні союзники часто не носять військової форми. Однак аналітики вважають, що повстанці можуть занижувати кількість загиблих, оскільки удари наносяться по військових і розвідувальних об'єктах під їхнім контролем.

Багато з цих ударів не були повністю визнані ані хуситами, ані американськими військовими, в той час як повстанці також жорстко контролюють доступ до об'єктів на місцях.