Військові США та Великої Британії завдали ударів по Ємену, - ЗМІ
В ніч на 5 січня американські та британські війська атакували позиції хуситів. Удар стався за кілька годин після пуску балістичної ракети з Ємена вбік Ізраїлю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.
Видання з посиланням на арабські ЗМІ повідомило, що війська західної коаліції завдали три раунди ударів по місту Саада на гірському північному заході Ємену, що контролюється повстанським угрупуванням хуситів.
Підтвердження з боку американських або британських військових не було.
Інформація про удари з'явилася за кілька годин після того, як близько півночі з території Ємену по Ізраїлю була запущена балістична ракета.
Ізраїльські військові повідомили, що перехопили ціль до того, як вона досягнула території країни. Сирени повітряної тривоги лунали у селищі Тальмей-Елазар.
Речник хуситів у Telegram заявив, що атаки триватимуть доти, доки не закінчаться бойові дії у Секторі Газа.
Він не взяв на себе безпосередню відповідальність за пуск ракети.
Війна Ізраїлю з єменськими хуситами
Після вторгнення бойовиків палестинського угруповання ХАМАС з Сектору Газа на територію Ізраїлю 7 жовтня 2023 року, ісламські рухи "Хезболла" у Лівані та хусити в Ємені, почали обстрілювати територію Ізраїлю на знак підтримки ісламських союзників.
Протистояння з ХАМАС і "Хезболлою" переросло у наземні операції ізраїльської армії в Секторі Газа та на півдні Лівану відповідно. Оскільки Ємен не має спільного кордону з Ізраїлем, хусити і ЦАХАЛ обмінюються ракетними ударами.
Наприкінці грудня посол Ізраїлю в ООН заявив, що на хуситів у Ємені може чекати доля "Хезболли" та ХАМАСу.
Однак вже за кілька годин після цієї заяви, ізраїльські військові перехопили чергову ракету, яку хусити випустили по Ізраїлю.
Також наприкінці грудня Армія оборони Ізраїлю вперше використала американський комплекс протиракетної оборони THAAD. Система збила випущену хуситами ракету з Ємена.
26 грудня ізраїльська армія обстріляла цивільний аеропорт у єменській столиці Сані. Від удару постраждали члени делегації ООН та гендиректор ВООЗ.
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