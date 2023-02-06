UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Військові США шукають уламки аеростату для вивчення шпигунських технологій Китаю

Фото: військові США шукають уламки аеростату для вивчення шпигунських технологій Китаю (скриншот euronews.com)
Автор: Артур Родивилов

Американські військові заявили в неділю, що ведуть пошук залишків китайського розвідувального аеростата, збитого в суботу ВПС США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Військово-морський флот США працює над поверненням повітряної кулі та її корисного навантаження, а берегова охорона забезпечує безпеку операції, сказав генерал Глен ВанХерк, командувач Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони та Північного командування США.

Успішне відновлення потенційно може дати Сполученим Штатам уявлення про шпигунські можливості Китаю, хоча офіційні особи США применшують вплив повітряної кулі на національну безпеку.

Винищувач ВПС США в суботу збив повітряну кулю біля узбережжя Південної Кароліни, через тиждень після того, як він уперше увійшов у повітряний простір США біля Аляски. Ван Герк заявив, що інцидент стався над територіальними водами США.

Нагадаємо, депутати-республіканці США розкритикували президента Джо Байдена за кілька днів очікування, які знадобилися для ухвалення рішення про знищення китайської повітряної кулі.

Раніше стало відомо, що США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю, яку вважали шпигуном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай