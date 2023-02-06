Військові США шукають уламки аеростату для вивчення шпигунських технологій Китаю

Військово-морський флот США працює над поверненням повітряної кулі та її корисного навантаження, а берегова охорона забезпечує безпеку операції, сказав генерал Глен ВанХерк, командувач Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони та Північного командування США.

Успішне відновлення потенційно може дати Сполученим Штатам уявлення про шпигунські можливості Китаю, хоча офіційні особи США применшують вплив повітряної кулі на національну безпеку.

Винищувач ВПС США в суботу збив повітряну кулю біля узбережжя Південної Кароліни, через тиждень після того, як він уперше увійшов у повітряний простір США біля Аляски. Ван Герк заявив, що інцидент стався над територіальними водами США.

Нагадаємо, депутати-республіканці США розкритикували президента Джо Байдена за кілька днів очікування, які знадобилися для ухвалення рішення про знищення китайської повітряної кулі.

Раніше стало відомо, що США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю, яку вважали шпигуном.

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