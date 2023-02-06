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Военные США ищут обломки аэростата для изучения шпионских технологий Китая

Фото: военные США ищут обломки аэростата для изучения шпионских технологий Китая (скриншот euronews.com)
Автор: Артур Родивилов

Американские военные заявили в воскресенье, что ведут поиск остатков китайского разведывательного аэростата, сбитого в субботу ВВС США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Военно-морской флот США работает над возвращением воздушного шара и его полезной нагрузки, а береговая охрана обеспечивает безопасность операции, сказал генерал Глен ВанХерк, командующий Североамериканским командованием воздушно-космической обороны и Северным командованием США.

Успешное восстановление потенциально может дать Соединенным Штатам представление о шпионских возможностях Китая, хотя официальные лица США преуменьшают влияние воздушного шара на национальную безопасность.

Истребитель ВВС США в субботу сбил воздушный шар у побережья Южной Каролины, через неделю после того, как он впервые вошел в воздушное пространство США возле Аляски. ВанХерк заявил, что инцидент произошел над территориальными водами США.

Напомним, депутаты-республиканцы США раскритиковали президента Джо Байдена за несколько дней ожидания, которые понадобились для принятия решения об уничтожении китайского воздушного шара.

Ранее стало известно, что США у побережья Каролины сбили китайский воздушный шар, который считали шпионом.

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