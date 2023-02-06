Республіканці розкритикували Байдена за небажання збивати китайський аеростат
Депутати-республіканці США розкритикували президента Джо Байдена за кілька днів очікування, які знадобилися для ухвалення рішення про знищення китайської повітряної кулі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Главу держави також звинуватили у виявленні слабкості стосовно Китаю та початковій спробі зберегти порушення повітряного простору США у секреті.
"Ми повинні були збити цю повітряну кулю над Алеутськими островами, де 28 січня вона вперше увійшла до повітряного простору США над Аляскою", - заявив республіканець Том Коттон, член сенатського комітету зі збройних сил.
Коттон припустив, що Байден не хотів розкривати інформацію про проникнення аеростата в повітряний простір США, щоб врятувати заплановану дипломатичну поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна, яку зрештою було відкладено.
"Я думаю, що частково це пов'язано з небажанням президента робити будь-які дії, які можуть розглядатися як провокаційні чи конфронтаційні стосовно китайських комуністів", - додав Коттон.
Республіканець Майк Тернер, голова комітету Палати представників з розвідки, сказав, що, на його думку, Китай використовує повітряну кулю, щоб з'ясувати, як протистояти американській ядерній зброї та системам протиракетної оборони.
Марко Рубіо, заступник голови сенатського комітету з розвідки, наголосив, що таким чином Китай намагається відправити повідомлення про те, що він може легко та безкарно проникнути у повітряний простір США.
Нагадаємо, днями американські військові виявили в північній частині Сполучених Штатів розвідувальну повітряну кулю.
У свою чергу МЗС Китаю заявило, що повітряна куля прилетіла з їхньої території, проте не використовувалася для розвідки.
Пізніше стало відомо, що США біля узбережжя Кароліни збили китайську повітряну кулю, яку вважали шпигуном.
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