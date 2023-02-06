Республіканці розкритикували Байдена за небажання збивати китайський аеростат

Депутати-республіканці США розкритикували президента Джо Байдена за кілька днів очікування, які знадобилися для ухвалення рішення про знищення китайської повітряної кулі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Главу держави також звинуватили у виявленні слабкості стосовно Китаю та початковій спробі зберегти порушення повітряного простору США у секреті.

"Ми повинні були збити цю повітряну кулю над Алеутськими островами, де 28 січня вона вперше увійшла до повітряного простору США над Аляскою", - заявив республіканець Том Коттон, член сенатського комітету зі збройних сил.

Коттон припустив, що Байден не хотів розкривати інформацію про проникнення аеростата в повітряний простір США, щоб врятувати заплановану дипломатичну поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна, яку зрештою було відкладено.

"Я думаю, що частково це пов'язано з небажанням президента робити будь-які дії, які можуть розглядатися як провокаційні чи конфронтаційні стосовно китайських комуністів", - додав Коттон.

Республіканець Майк Тернер, голова комітету Палати представників з розвідки, сказав, що, на його думку, Китай використовує повітряну кулю, щоб з'ясувати, як протистояти американській ядерній зброї та системам протиракетної оборони.

Марко Рубіо, заступник голови сенатського комітету з розвідки, наголосив, що таким чином Китай намагається відправити повідомлення про те, що він може легко та безкарно проникнути у повітряний простір США.