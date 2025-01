Військові США показали відео, як запускали "Томагавки" по цілях у Ємені 31 грудня

Американське військове відомство оприлюднило у своєму Twitter-акаунті (X) кадри відповідної бойової роботи, та показало запуск "Томагавків" по об'єктах хуситів на території Ємену наприкінці грудня.

"Есмінці з керованими ракетами ВМС США зі складу авіаносної ударної групи "Harry S. Truman", що діють у Червоному морі, запускають ударні ракети "Томагавк" (TLAM) по об’єктах командування та управління підтримуваних Іраном хуситів, виробництву та зберіганню зброї в Ємені 31 грудня, в зоні відповідальності Центрального командування США", - підписані кадри.

U.S. Navy guided-missile destroyers from the Harry S. Truman Carrier Strike Group, operating in the Red Sea, launch Tomahawk Land Attack Missiles (TLAMs) at Iranian-backed Houthi command and control, weapon production and storage facilities in Yemen on December 31st, within the… pic.twitter.com/cGLffIHVEX