Військові США показали відео, як запускали "Томагавки" по цілях у Ємені 31 грудня

Для ударів по військових об'єктах бойовиків-хуситів у Ємені в останній день 2024 року армія США застосувала, зокрема, дозвукові крилаті ракети Tomahawk. Вони запускалися з есмінців у Червоному морі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США ( CENTCOM ).

Американське військове відомство оприлюднило у своєму Twitter-акаунті (X) кадри відповідної бойової роботи, та показало запуск "Томагавків" по об'єктах хуситів на території Ємену наприкінці грудня.

"Есмінці з керованими ракетами ВМС США зі складу авіаносної ударної групи "Harry S. Truman", що діють у Червоному морі, запускають ударні ракети "Томагавк" (TLAM) по об’єктах командування та управління підтримуваних Іраном хуситів, виробництву та зберіганню зброї в Ємені 31 грудня, в зоні відповідальності Центрального командування США", - підписані кадри.

U.S. Navy guided-missile destroyers from the Harry S. Truman Carrier Strike Group, operating in the Red Sea, launch Tomahawk Land Attack Missiles (TLAMs) at Iranian-backed Houthi command and control, weapon production and storage facilities in Yemen on December 31st, within the… pic.twitter.com/cGLffIHVEX — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 3, 2025

Що відомо про удари 13 грудня по Ємену

Нагадаємо, про цю серію ударів по цілях хуситів у Ємені військові США інформували вранці 1 січня. Тоді американська сторона розповіла, що "високоточні" удари були завдані 30 та 31 грудня 2024-го.

Також військове відомство США уточнило, що кораблі та літаки ВМС атакували командно-управлінський об'єкт хуситів та об'єкти з виробництва та зберігання зброї, які включали ракети та безпілотні літальні апарати.

CENTCOM Forces Strike Multiple Houthi Targets in Yemen



U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against Iran-backed Houthi targets in Sana’a and coastal locations within Houthi-controlled territory in Yemen, Dec. 30 and 31.



On Dec. 30 and 31,… pic.twitter.com/XUKtsZM1U7 — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 31, 2024

А ще було знищено берегову радіолокаційну станцію хуситів та 7 крилатих ракет і БПЛА над Червоним морем.

Як тоді розповіли в CENTCOM, уражені об'єкти хуситів використовувалися бойовиками в операціях, таких як напади на військові кораблі та торгівельні судна ВМС США в південній частині Червоного моря та Аденській затоці.