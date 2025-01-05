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Військові США показали відео, як запускали "Томагавки" по цілях у Ємені 31 грудня

Неділя 05 січня 2025 05:10
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Військові США показали відео, як запускали "Томагавки" по цілях у Ємені 31 грудня Фото: запуск ракети "Томагавк" з есмінця ВМС США у Червоному морі (скріншот з відео)
Автор: Володимир Костирін

Для ударів по військових об'єктах бойовиків-хуситів у Ємені в останній день 2024 року армія США застосувала, зокрема, дозвукові крилаті ракети Tomahawk. Вони запускалися з есмінців у Червоному морі.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Американське військове відомство оприлюднило у своєму Twitter-акаунті (X) кадри відповідної бойової роботи, та показало запуск "Томагавків" по об'єктах хуситів на території Ємену наприкінці грудня.

"Есмінці з керованими ракетами ВМС США зі складу авіаносної ударної групи "Harry S. Truman", що діють у Червоному морі, запускають ударні ракети "Томагавк" (TLAM) по об’єктах командування та управління підтримуваних Іраном хуситів, виробництву та зберіганню зброї в Ємені 31 грудня, в зоні відповідальності Центрального командування США", - підписані кадри.

Що відомо про удари 13 грудня по Ємену

Нагадаємо, про цю серію ударів по цілях хуситів у Ємені військові США інформували вранці 1 січня. Тоді американська сторона розповіла, що "високоточні" удари були завдані 30 та 31 грудня 2024-го.

Також військове відомство США уточнило, що кораблі та літаки ВМС атакували командно-управлінський об'єкт хуситів та об'єкти з виробництва та зберігання зброї, які включали ракети та безпілотні літальні апарати.

А ще було знищено берегову радіолокаційну станцію хуситів та 7 крилатих ракет і БПЛА над Червоним морем.

Як тоді розповіли в CENTCOM, уражені об'єкти хуситів використовувалися бойовиками в операціях, таких як напади на військові кораблі та торгівельні судна ВМС США в південній частині Червоного моря та Аденській затоці.

Раніше також повідомлялося, що Центральне командування збройних сил США підтвердило авіаудари по Ємену 21 грудня. Американська сторона уточнила, що ціллю були склад ракет і пункт управління, які перебувають під контролем бойовиків. Зазначимо, що це сталося через кілька годин, після того, як хусити завдали удару по Тель-Авіву в Ізраїлі.

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