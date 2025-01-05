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Военные США показали видео, как запускали "Томагавки" по целям в Йемене 31 декабря

Воскресенье 05 января 2025 05:10
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Военные США показали видео, как запускали "Томагавки" по целям в Йемене 31 декабря Фото: запуск ракеты "Томагавк" с эсминца ВМС США в Красном море (скриншот из видео)
Автор: Владимир Костырин

Для ударов по военным объектам боевиков-хуситов в Йемене в последний день 2024 года армия США применила, в частности, дозвуковые крылатые ракеты Tomahawk. Они запускались с эсминцев в Красном море.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Американское военное ведомство обнародовало в своем Twitter-аккаунте (X) кадры соответствующей боевой работы, и показало запуск "Томагавков" по объектам хуситов на территории Йемена в конце декабря.

"Эсминцы с управляемыми ракетами ВМС США из состава авианосной ударной группы "Harry S. Truman", действующие в Красном море, запускают ударные ракеты "Томагавк" (TLAM) по объектам командования и управления поддерживаемых Ираном хуситов, производству и хранению оружия в Йемене 31 декабря, в зоне ответственности Центрального командования США", - подписаны кадры.

Что известно об ударах 13 декабря по Йемену

Напомним, об этой серии ударов по целям хуситов в Йемене военные США информировали утром 1 января. Тогда американская сторона рассказала, что "высокоточные" удары были нанесены 30 и 31 декабря 2024-го.

Также военное ведомство США уточнило, что корабли и самолеты ВМС атаковали командно-управленческий объект хуситов и объекты по производству и хранению оружия, которые включали ракеты и беспилотные летательные аппараты.

А еще была уничтожена береговая радиолокационная станция хуситов и 7 крылатых ракет и БПЛА над Красным морем.

Как тогда рассказали в CENTCOM, пораженные объекты хуситов использовались боевиками в операциях, таких как нападения на военные корабли и торговые суда ВМС США в южной части Красного моря и Аденском заливе.

Ранее также сообщалось, что Центральное командование вооруженных сил США подтвердило авиаудары по Йемену 21 декабря. Американская сторона уточнила, что целью были склад ракет и пункт управления, которые находятся под контролем боевиков. Отметим, что это произошло через несколько часов, после того, как хуситы нанесли удар по Тель-Авиву в Израиле.

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