Военные США показали видео, как запускали "Томагавки" по целям в Йемене 31 декабря

Американское военное ведомство обнародовало в своем Twitter-аккаунте (X) кадры соответствующей боевой работы, и показало запуск "Томагавков" по объектам хуситов на территории Йемена в конце декабря.

"Эсминцы с управляемыми ракетами ВМС США из состава авианосной ударной группы "Harry S. Truman", действующие в Красном море, запускают ударные ракеты "Томагавк" (TLAM) по объектам командования и управления поддерживаемых Ираном хуситов, производству и хранению оружия в Йемене 31 декабря, в зоне ответственности Центрального командования США", - подписаны кадры.

Напомним, об этой серии ударов по целям хуситов в Йемене военные США информировали утром 1 января. Тогда американская сторона рассказала, что "высокоточные" удары были нанесены 30 и 31 декабря 2024-го.

Также военное ведомство США уточнило, что корабли и самолеты ВМС атаковали командно-управленческий объект хуситов и объекты по производству и хранению оружия, которые включали ракеты и беспилотные летательные аппараты.

CENTCOM Forces Strike Multiple Houthi Targets in Yemen



U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted multiple precision strikes against Iran-backed Houthi targets in Sana’a and coastal locations within Houthi-controlled territory in Yemen, Dec. 30 and 31.



