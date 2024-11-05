Військові США ліквідували рекордну кількість терористів ІДІЛ в Іраку та Сирії

З кінця серпня під час десятків операцій в Іраку та Сирії американські сили на Близькому Сході вбили 163 бойовиків угруповання "Ісламська держава" і захопили ще 33.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне Командування ЗС США (CENTCOM).
Зазначається, що починаючи з 29 серпня було проведено понад 95 операцій "Розгром ІДІЛ". Під час деяких із них завдавалися удари в Сирії. В результаті 163 терористів було вбито і 33 захоплені у полон, зокрема понад 30 лідерів ІДІЛ вищого і середнього рівня.
"Ці успішні операції призвели до захоплення значної кількості ворожої техніки, яка може допомогти в майбутніх підривах. Постійний тиск на лідерів ІДІЛ перешкоджає їхній здатності діяти і планувати атаки", - йдеться у заяві.
Глава CENTCOM, генерал Майкл Ерік Курілла зазначив, що разом із нашою коаліцією та іракськими партнерами "ми будемо продовжувати агресивно переслідувати цих терористів і підривати їхню здатність проводити операції проти інтересів США, а також наших союзників і партнерів".
Попри поразку угруповання ІДІЛ у 2019 році, "сплячі осередки" досі влаштовують атаки в Іраку та Сирії. Впродовж останніх років кількість таких нападів почала зростати.
Американські військові разом із силами безпеки в Іраку та Сирії регулярно завдають удари та рейдах у цих двох країнах, намагаючись запобігти відродженню терористичного угруповання.
У Сирії перебувають близько 900 військовослужбовців США, ще близько 2500 перебувають в Іраку.
Одна з найпомітніших атак відбулася наприкінці жовтня, коли американські війська вдарили по таборах у сирійській пустелі та кількох вищих лідерів угруповання. Тоді було знищено 35 бойовиків.
11 жовтня авіація США вдарила по таборах ІДІЛ у Сирії.
Наприкінці серпня американські військові та іракські сили безпеки провели рейд на сході Іраку, під час якого загинули 15 терористів ІДІЛ.
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