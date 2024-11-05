Военные США ликвидировали рекордное количество террористов ИГИЛ в Ираке и Сирии

Отмечается, что начиная с 29 августа было проведено более 95 операций "Разгром ИГИЛ". Во время некоторых из них наносились удары в Сирии. В результате 163 террористов были убиты и 33 захвачены в плен, в том числе более 30 лидеров ИГИЛ высшего и среднего уровня.

"Эти успешные операции привели к захвату значительного количества вражеской техники, которая может помочь в будущих подрывах. Постоянное давление на лидеров ИГИЛ препятствует их способности действовать и планировать атаки", - отмечается в заявлении.

Глава CENTCOM, генерал Майкл Эрик Курилла отметил, что вместе с нашей коалицией и иракскими партнерами "мы будем продолжать агрессивно преследовать этих террористов и подрывать их способность проводить операции против интересов США, а также наших союзников и партнеров".