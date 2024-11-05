Військові США ліквідували рекордну кількість терористів ІДІЛ в Іраку та Сирії

З кінця серпня під час десятків операцій в Іраку та Сирії американські сили на Близькому Сході вбили 163 бойовиків угруповання "Ісламська держава" і захопили ще 33.

Зазначається, що починаючи з 29 серпня було проведено понад 95 операцій "Розгром ІДІЛ". Під час деяких із них завдавалися удари в Сирії. В результаті 163 терористів було вбито і 33 захоплені у полон, зокрема понад 30 лідерів ІДІЛ вищого і середнього рівня.

"Ці успішні операції призвели до захоплення значної кількості ворожої техніки, яка може допомогти в майбутніх підривах. Постійний тиск на лідерів ІДІЛ перешкоджає їхній здатності діяти і планувати атаки", - йдеться у заяві.

Глава CENTCOM, генерал Майкл Ерік Курілла зазначив, що разом із нашою коаліцією та іракськими партнерами "ми будемо продовжувати агресивно переслідувати цих терористів і підривати їхню здатність проводити операції проти інтересів США, а також наших союзників і партнерів".