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Военные США ликвидировали рекордное количество террористов ИГИЛ в Ираке и Сирии

Вторник 05 ноября 2024 05:17
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Военные США ликвидировали рекордное количество террористов ИГИЛ в Ираке и Сирии Фото: военные США противостоят возрождению ИГИЛ на Ближнем Востоке (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

С конца августа во время десятков операций в Ираке и Сирии американские силы на Ближнем Востоке убили 163 боевиков группировки "Исламское государство" и захватили еще 33.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное Командование ВС США (CENTCOM).

Отмечается, что начиная с 29 августа было проведено более 95 операций "Разгром ИГИЛ". Во время некоторых из них наносились удары в Сирии. В результате 163 террористов были убиты и 33 захвачены в плен, в том числе более 30 лидеров ИГИЛ высшего и среднего уровня.

"Эти успешные операции привели к захвату значительного количества вражеской техники, которая может помочь в будущих подрывах. Постоянное давление на лидеров ИГИЛ препятствует их способности действовать и планировать атаки", - отмечается в заявлении.

Глава CENTCOM, генерал Майкл Эрик Курилла отметил, что вместе с нашей коалицией и иракскими партнерами "мы будем продолжать агрессивно преследовать этих террористов и подрывать их способность проводить операции против интересов США, а также наших союзников и партнеров".

Миссии армии США в Ираке и Сирии

Несмотря на поражение группировки ИГИЛ в 2019 году, "спящие ячейки" до сих пор устраивают атаки в Ираке и Сирии. В последние годы количество таких нападений начало возрастать.

Американские военные вместе с силами безопасности в Ираке и Сирии регулярно наносят удары и рейдах в этих двух странах, пытаясь предотвратить возрождение террористической группировки.

В Сирии находятся около 900 военнослужащих США, еще около 2500 находятся в Ираке.

Одна из самых заметных атак состоялась в конце октября, когда американские войска ударили по лагерям в сирийской пустыне и нескольким высшим лидерам группировки. Тогда было уничтожено 35 боевиков.

11 октября авиация США ударила по лагерям ИГИЛ в Сирии.

В конце августа американские военные и иракские силы безопасности провели рейд на востоке Ирака, во время которого погибли 15 террористов ИГИЛ.

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