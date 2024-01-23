Військові США і Британії знову вдарили по об'єктах хуситів у Ємені

В понеділок, 22 січня, США і Велика Британія завдали додаткових ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Це стало восьмим раундом атак військових на інфраструктуру повстанців за більш ніж 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що США назвали удари "Операція Посейдон Арчер". Це свідчить про більш організований і потенційно довгостроковий підхід до операцій в Ємені, спрямованих на стримування угруповання від нападів на комерційні судна в Червоному морі, що підтримує Іран.

Заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що з 18 січня хусити не нападали на комерційні кораблі. У понеділок повстанці заявили, що атакували американське вантажне судно Ocean Jazz, однак представник оборонного відомства повідомив CNN, що ця інформація не відповідає дійсності.

Минулого тижня Сінгх заявила що, за попередніми оцінками Пентагону, удари по хуситах були "дуже успішними", знищивши "майже всі цілі, які ми вразили, залишивши на одну ракету або засіб менше, які хусити можуть потім розгорнути в Червоному морі".

Атаки єменських хуситів та відповідь країн Заходу

Хусити - це угрупування шиїтів, створене в 90-х роках для боротьби з корумпованим урядом Ємену. Вони отримали свою назву від засновника Хусейна аль-Хусі, якого єменська армія ліквідувала у вересні 2004 року. Хусити вважають себе частиною "вісі опору" Ізраїлю, США та Заходу, яку очолює Іран.

З листопада 2023 року угруповання хуситів почало регулярно атакувати дронами, крилатими і балістичними ракетами комерційні судна в Аденській протоці та у Червоному морі. Перші напади почалися одразу після початку війни між Ізраїлем та ХАМАСом на початку жовтня.

У відповідь на численні атаки, 12 січня США та Британія вперше вдарили ракетами по військових об'єктах хуситів у Ємені.

17 січня США внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій і наступного дня здійснили чергові удари по позиціях бойовиків.

Однак угруповання продовжило атаки на кораблі. 18 січня хусити обстріляли протикорабельними балістичними ракетами американське судно Chem Ranger під прапором Маршаллових островів, що належить США та експлуатується Грецією.

США заявили про намір продовжувати удари по військових об'єктах хуситів у Ємені в разі подальших атак на комерційні судна у Червоному морі.

Тим часом країни ЄС домовилися про військову операцію проти бойовиків у Червоному морі.

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