Военные США и Британии снова ударили по объектам хуситов в Йемене

По данным Пентагона, вечером в понедельник четыре самолета британских ВВС RAF Typhoon выпустили бомбы с лазерным наведением.

"В рамках текущих международных усилий по реагированию на усиление дестабилизационной и незаконной деятельности хуситов в регионе, 22 января примерно в 23:59 по местному времени (22:59 по Киеву), силы Центрального командования США вместе с Вооруженными силами Великобритании и при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов нанесли удары по 8 объектам хуситов в районах Йемена, которые контролируются поддерживаемыми Ираном террористами-хуситами", - отмечается в сообщении Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.

U.S. Forces, Allies Conduct Joint Strikes in Yemen



As part of ongoing international efforts to respond to increased Houthi destabilizing and illegal activities in the region, on Jan. 22 at approximately 11:59 p.m. (Sanaa / Yemen time), U.S. Central Command forces alongside UK… pic.twitter.com/BQwEKZqMAo