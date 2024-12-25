Військові про спроби окупантів прорватись до Покровська: бої тривають, але в місті спокійно

Російська армія намагається прорватися до Покровська через лівий та правий фланги, щоб оточити місто. Там зосереджені з'єднання трьох російських загальновійськових армій.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповування військ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням в ефір телемарафону.

За його словами, росіяни не полишають спроб прорватися до Покровська, однак боїв у місті й на околицях поки немає.

"Напрямок залишається одним з найгарячіших. Ворожих ДРГ теж поки що немає в місті. Ворог намагається просунутися на максимальну відстань від околиць Покровська та прорватися через лівий й правий фланги Сил оборони для того, щоб здійснити охоплення самого міста", - розповів Трегубов.

На Покровському напрямку тривають бої з противником, який сильно переважає в живій силі.

"Проти нас зосереджені, (зокрема - ред.) з'єднання трьох російських загальновійськових армій 2-го, 41-го та 51-го центрального військового округу противника...Бої там мають дуже жорсткий характер, тому що російські окупанти кидають вперед всі наявні сили й намагаються прорвати оборону наших військ", - сказав Трегубов.

Ситуація на фронті на Покровському напрямку

За даними ЗМІ, росіяни можуть готувати наступ на Покровськ у Донецькій області. Ця операція може бути кульмінацією наступальної операції росіян на цьому напрямку.

Раніше повідомлялось, що на цьому напрямку сконцентровано понад 70 тисяч російських військових.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що вже декілька місяців Покровський напрямок залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. Втрати РФ там стабільно високі.