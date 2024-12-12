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Сирський про ситуацію біля Покровська: складна, але готуємось до всіх можливих дій ворога

Четвер 12 грудня 2024 18:10
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Сирський про ситуацію біля Покровська: складна, але готуємось до всіх можливих дій ворога Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Вже декілька місяців Покровський напрямок залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. Втрати РФ там стабільно високі.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у себе у Facebook.

"Прораховуємо і готуємось до всіх можливих варіантів подальших дій ворога. Вдячний військовослужбовцям за ефективну бойову роботу", - написав Сирський.

За словами Сирського, втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі. Зокрема, у грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає тут близько 400 осіб вбитими та пораненими.

Ситуація на фронті на Покровському напрямку

Раніше повідомлялось, що російські війська знаходяться приблизно за 11 км від міста, що змушує місцеву владу закликати мешканців до евакуації. За даними військових, на цьому напрямку сконцентровано понад 70 тисяч російських військових. Президент Зеленський раніше заявляв про додаткове посилення оборони на цій ділянці.

Водночас у ЗМІ вважають, що російські війська готуються наступати на Покровськ у Донецькій області. Ця операція може бути кульмінацією наступальної операції росіян на цьому напрямку.

Раніше Сирський зазначив, що на Покровському напрямку тривають жорстокі бої. Росіяни мають перевагу в живій силі та задіюють нестандартні рішення.

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Покровськ Олександр Сирський Війна в Україні
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