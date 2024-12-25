Военные о попытках оккупантов прорваться в Покровск: бои продолжаются, но в городе спокойно

Российская армия пытается прорваться к Покровску через левый и правый фланги, чтобы окружить город. Там сосредоточены соединения трех российских общевойсковых армий.

Об этом заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой в эфир телемарафона.

По его словам, россияне не оставляют попыток прорваться в Покровск, однако боев в городе и в окрестностях пока нет.

"Направление остается одним из самых горячих. Вражеских ДРГ тоже пока нет в городе. Враг пытается продвинуться на максимальное расстояние от окраин Покровска и прорваться через левый и правый фланги Сил обороны для того, чтобы осуществить охват самого города", - рассказал Трегубов.

На Покровском направлении продолжаются бои с противником, который сильно преобладает в живой силе.

"Против нас сосредоточены, (в частности - ред.) соединения трех российских общевойсковых армий 2-го, 41-го и 51-го центрального военного округа противника...Бои там имеют очень жесткий характер, потому что российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы и пытаются прорвать оборону наших войск", - сказал Трегубов.

Ситуация на фронте на Покровском направлении

По данным СМИ, россияне могут готовить наступление на Покровск в Донецкой области. Эта операция может быть кульминацией наступательной операции россиян на этом направлении.

Ранее сообщалось, что на этом направлении сконцентрировано более 70 тысяч российских военных.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что уже несколько месяцев Покровское направление остается одним из самых сложных в контексте противостояния с российскими оккупантами. Потери РФ там стабильно высокие.