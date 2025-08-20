Військові розкритикували Порошенка після його виступу у Раді

Військові розкритикували заяви лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, який під час виступу у Верховній Раді закликав владу визначитися з позицією щодо можливих переговорів про завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на військового Олексія "Сталкера".
"Учора Петро Порошенко з трибуни Ради повчав, як треба вести переговори і яку позицію має займати Україна. Це виглядає як цинізм, враховуючи його провали під час президентства", - заявив він.
За словами військового, кожен із пунктів передвиборчого гасла "Армія. Віра. Мова" під час президентської каденції Порошенка був знецінений.
Так, щодо "Армії" він нагадав про скандали з розкраданням в "Укроборонпромі", провалене будівництво "стіни" на Донбасі, вибухи на складах боєприпасів і блокування розробки ракети "Нептун" і продаж техніки заводу "Ленінська кузня" за завищеними цінами.
Щодо "Віри", за його словами, Порошенко був пов’язаний із УПЦ МП, де виконував обов’язки паламаря, а також підтримував тісні контакти з представниками церкви у політичних цілях.
"Порошенко і сьогодні продовжує спекулювати на важливих для українців темах, хоча роками цими темами торгував, заграючи з Путіним. Зокрема, і через це також, останній наважився на повномасштабне вторгнення", - підсумував "Сталкер".
