Военные раскритиковали Порошенко после его выступления в Раде

"Вчера Петр Порошенко с трибуны Рады поучал, как надо вести переговоры и какую позицию должна занимать Украина. Это выглядит как цинизм, учитывая его провалы во время президентства", - заявил он.

По словам военного, каждый из пунктов предвыборного лозунга "Армия. Вера. Язык" во время президентской каденции Порошенко был обесценен.

Так, относительно "Армии" он напомнил о скандалах с хищениями в "Укроборонпроме", проваленном строительстве "стены" на Донбассе, взрывах на складах боеприпасов и блокировании разработки ракеты "Нептун" и продаже техники завода "Ленинская кузница" по завышенным ценам.

Что касается "Веры", по его словам, Порошенко был связан с УПЦ МП, где исполнял обязанности пономаря, а также поддерживал тесные контакты с представителями церкви в политических целях.

"Порошенко и сегодня продолжает спекулировать на важных для украинцев темах, хотя годами этими темами торговал, заигрывая с Путиным. В частности, и из-за этого также, последний решился на полномасштабное вторжение", - подытожил "Сталкер".