Військові ризики. Українцям можуть відмовити у страховці для квартири: які причини

Коли у страховці для житла можуть відмовити

За словами експерта, з юридичного погляду - в умовах війни можна захистити себе страхуванням житла. Водночас вона радить:

одразу ж дізнатись у консультанта страхової про особливості врегулювання страхових випадків під час воєнного стану

уважно вивчити договір на предмет, яка саме подія буде вважатись страховим випадком

"Уточнити, чи покриває страховка воєнні ризики", - пояснила Даниленко.

Вона зауважила також, що під час воєнного стану (враховуючи великі ризики для страховиків) кожне звернення щодо страхування житла розглядають індивідуально. При цьому зважають на різні фактори:

поверховість

наближеність до об'єктів критичної інфраструктури

наближеність до зони бойових дій тощо

Для цього страхова компанія може відправити до будинку спеціалістів, які оглянуть житло та оцінять ймовірність небезпеки.

"Якщо поруч із будинком, наприклад, є військова частина, теплоелектростанція або там вже були "прильоти", у страхуванні, скоріше за все, відмовлять - через високі ризики влучання шахедів, пошкодження житла уламками боєприпасів, виникненням пожеж внаслідок ворожих атак", - підсумувала спеціаліст.