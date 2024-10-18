Военные риски. Украинцам могут отказать в страховке для квартиры: какие причины

Когда в страховке для жилья могут отказать

По словам эксперта, с юридической точки зрения - в условиях войны можно защитить себя страхованием жилья. В то же время она советует:

сразу же узнать у консультанта страховой об особенностях урегулирования страховых случаев во время военного положения

внимательно изучить договор на предмет того, какое событие будет считаться страховым случаем

"Уточнить, покрывает ли страховка военные риски", - объяснила Даниленко.

Она отметила также, что во время военного положения (учитывая большие риски для страховщиков) каждое обращение по поводу страхования жилья рассматривают индивидуально. При этом учитывают разные факторы:

этажность

приближенность к объектам критической инфраструктуры

приближенность к зоне боевых действий и т.п.

Для этого страховая компания может отправить к дому специалистов, которые осмотрят жилье и оценят вероятность опасности.

"Если рядом с домом, например, есть военная часть, теплоэлектростанция или там уже были "прилеты", в страховании, скорее всего, откажут - из-за высоких рисков попадания шахедов, повреждения жилья обломками боеприпасов, возникновения пожаров вследствие вражеских атак", - подытожила специалист.