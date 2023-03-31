Військові РФ знову обстріляли Чернігівську та Сумську області

В районі села Гай (Чернігівська область) близько 16 години було зафіксовано 16 "приходів", ймовірно з САУ.

Крім того, в Сумській області в селі Баранівка близько 17:00 було зафіксовано 24 "приходи", ймовірно зі ствольної артилерії.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило", - додали в командуванні.

Нагадаємо, в результаті сьогоднішнього обстрілу прикордонних територій Сумської області загорівся приватний будинок.

Нагадаємо, вчора росіяни за годину 35 разів обстріляли прикордоння Чернігівської області. До того ж окупанти атакували три громади в Сумській області та поранили місцевого.

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