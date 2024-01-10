Військові РФ знову атакували Херсонську область: є постраждалий

"У власній оселі постраждав 58-річний місцевий житель. У нього - контузія вибухова та черепно-мозкова травми", - повідомили в ОВА.

В адміністрації пояснили, що чоловіка відразу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

На фото від ОВА можна побачити наслідки російського обстрілу.

Ситуація в Херсонській області

Ми повідомляли, що російські війська не залишають спроб вибити українське угруповання військ із плацдарму на лівобережжі Херсонської області. Але всі штурми закінчуються невдачею.

Зауважимо, що втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 10 січня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 366 790 військових.

За даними Генштабу на ранок 10 січня, ЗСУ продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Минулої доби сталося 77 бойових зіткнень.

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