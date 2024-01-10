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Військові РФ знову атакували Херсонську область: є постраждалий

Фото: росіяни обстріляли Херсонську область (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Військові Російської Федерації сьогодні знову атакували території Херсонської області. Удар прийшовся по Новодмитрівці, в результаті чого одного мешканця було пораненою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херcонську ОВА.

"У власній оселі постраждав 58-річний місцевий житель. У нього - контузія вибухова та черепно-мозкова травми", - повідомили в ОВА. 

В адміністрації пояснили, що чоловіка відразу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

На фото від ОВА можна побачити наслідки російського обстрілу.

 

Ситуація в Херсонській області

Ми повідомляли, що російські війська не залишають спроб вибити українське угруповання військ із плацдарму на лівобережжі Херсонської області. Але всі штурми закінчуються невдачею.

Зауважимо, що втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 10 січня, склали 800 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 366 790 військових

За даними Генштабу на ранок 10 січня, ЗСУ продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Минулої доби сталося 77 бойових зіткнень.

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ХерсонВійна Росії проти України