Военные РФ снова атаковали Херсонскую область: есть пострадавший

Военные Российской Федерации сегодня снова атаковали территории Херсонской области. Удар пришелся по Новодмитровке, в результате чего один житель был ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"В собственном доме пострадал 58-летний местный житель. У него - контузия взрывной и черепно-мозговой травмы", - сообщили в ОВА.
В администрации объяснили, что мужчину сразу доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
На фото от ОВА можно увидеть последствия российских обстрелов.
Мы сообщали, что российские войска не оставляют попыток выбить украинскую группировку войск из плацдарма на левобережье Херсонской области. Но все штурмы оканчиваются неудачей.
Заметим, что потери России в войне в Украине к утру среды, 10 января, составили 800 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 366 790 военных.
По данным Генштаба на утро 10 января, ВСУ продолжают меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении и сдерживают врага Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 77 боевых столкновений.
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