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Армія РФ намагається вибити ЗСУ з лівобережжя Херсонської області. Яка ситуація зараз

Україна, Середа 10 січня 2024 10:14
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Армія РФ намагається вибити ЗСУ з лівобережжя Херсонської області. Яка ситуація зараз Фото: армія РФ намагається вибити ЗСУ з лівобережжя Херсонської області (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська не залишають спроб вибити українське угруповання військ із плацдарму на лівобережжі Херсонської області. Але всі штурми закінчуються невдачею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"В зоні відповідальності Сил оборони півдня ворог продовжує вперті спроби штурмувати позиції наших підрозділів на лівобережжі Дніпра", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають військові, протягом доби зафіксовано 9 безуспішних ворожих штурмів, після яких окупанти щоразу із втратами поверталися на вихідні позиції.

"Підрозділи Сил оборони працюють над розширенням плацдарму та міцно утримують позиції", - констатують Сили оборони півдня.

Тактика ворога

Окупанти продовжують активно вести аеророзвідку, тиснуть артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони по населених пунктах та позиціях українських військ на півдні.

Плацдарм у Кринках

На лівому березі Дніпра у Херсонській області більше двох місяців триває операція Збройних сил України. Попри відносно невеликі розміри плацдарму та його безперервні бомбардування російською авіацією, окупанти й досі не можуть перехопити ініціативу.

За даними Генштабу на ранок 10 січня, ЗСУ продовжують заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку та стримують ворога на Донеччині. Минулої доби сталося 77 бойових зіткнень.

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